«Улыбающийся» ежик из Перми покоряет соцсети

В интернете появилось фото «улыбающегося» карликового африканского ежа. Снимок выложили врачи одной из ветеринарных клиник Перми. Фото сделали сразу после операции - ее животному, вес которого всего 400 граммов, провели успешно. Теперь Жори, так зовут зверька, идет на поправку и показывает это всем своим видом.