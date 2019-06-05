«Улыбающийся» ежик из Перми покоряет соцсети
В интернете появилось фото «улыбающегося» карликового африканского ежа. Снимок выложили врачи одной из ветеринарных клиник Перми. Фото сделали сразу после операции - ее животному, вес которого всего 400 граммов, провели успешно. Теперь Жори, так зовут зверька, идет на поправку и показывает это всем своим видом.
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