В Перми закладчика наркотиков приговорили к 7 годам лишения свободы
В Перми суд вынес приговор 19-летнему парню, который занимался закладкой наркотиков. Молодого человека задержали в январе этого года. Сотрудники ППС, находясь на маршруте патрулирования, заметили в доме по ул. Магистральная подозрительного гражданина, который ходил из одного подъезда в другой. Полицейские проследили за ним и увидели, как он делает закладку, после чего задержали его.
В ходе личного досмотра у пермяка обнаружили и изъяли два свертка из изоленты, внутри которых находилось наркотическое средство - мефедрон.
Молодой человек рассказал стражам порядка, что в течение двух месяцев занимался сбытом данного вещества. По его словам, в неделю он мог оборудовать до 50 тайников в разных районах краевой столицы. Также задержанный показал места, куда разложил наркотики, которые еще не дошли до потребителей.
Суд признал гражданина виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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