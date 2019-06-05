Бывший мэр Лысьвы вышел по УДО

Бывший глава Лысьвы Виталий Шувалов, осужденный на 2,5 года колонии общего режима за превышение должностных полномочий, освободился условно-досрочно. Напомним, по версии следствия, в 2014 году чиновник выдал разрешение на вввод в эксплуатацию трех многоквартирных домов, которые возвели за бюджетные деньги для расселения жителей из бараков, однако вскоре новые здания стали разваливаться на глазах. Теперь экс-мэр на свободе, а люди продолжают жить в дефектных новостройках.