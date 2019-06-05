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В куполе Спасо-Преображенского собора начали менять оконные рамы

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Очередной этап реконструкции сегодня начался в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора, где располагается художественная галерея. Строители приступили к монтажу окон в купольной части храма. Новые рамы сделаны по старинное технологии из ценных пород дерева. Напомним, на время этих работ закрыт для посещения зал деревянной скульптуры. Предполагается, что замена окон займет около трех недель. А все фасадные работы в здании собора планируется закончить к концу года.

Игорь Грузинцев, начальник УКС Пермской Епархии: «Сама задача реставрации - это сохранить максимально то, что наши предки создали. Поэтому окна имеют фактически точное повторение того, что было - деревянные, с нужной растекловкой. Фасад мы тоже максимально постарались сделать таким, каким он был, включая декоративные элементы.»

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.06.2019 в 16:44 в рубрике - Вести Пермь

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