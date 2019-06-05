Как в Прикамье реализуются нацпроекты?

Детский сад «Акварельки» в Кондратово открыл свои двери недавно. Здание рассчитано на 350 мест. Часть средств поступила из федерального бюджета. Вот таким образом местные жители могут увидеть в действии реализацию одного из национальных проектов - «Демография».

Татьяна Началова, жительница Кондратово: «Очень рады, что построили этот детский сад - дело в том, что возили мы целый год в Гамово, не всегда удобно для нас.»

А это межшкольный стадион в Нытве - есть футбольное поле, баскетбольная, волейбольная и тренажерная площадки, беговые дорожки. Используется не только для школьных нужд, здесь проходят занятия детско-юношеской спортивной школы, занимаются взрослые из соседних районов.

Ринат Хаертдинов, глава Нытвенского района: «Это было событие для Нытвы, потому что такого объекта у нас не было, и действительно он стал такой точкой притяжения.»

К 2024 году 55 процентов россиян должны заниматься массовым спортом, это одна из задач поставленных президентом - так что и этот вопрос не обошли сегодня стороной на съезде совета муниципальных образований края.

Речь идёт о миллиардах рублей, которые планируется инвестировать в развитие регионов, и Пермский край, не исключение, и главный смысл - чтобы улучшения почувствовали люди в территориях пусть даже небольших и отдалённых.

Спорт, здравоохранение, дорожное строительство, культура, образование, по сути речь идёт о всех сферах жизни - глава региона Максим Решетников обратил внимание на то, что опыт созидательной работы у Прикамья есть.

Максим Решетников губернатор Пермского края: «Мы весь тот опыт, который формировался за эти годы, мы использовали, на сегодняшний момент у нас на уровне край-муниципалитеты подписано соглашений более чем на 20 миллиардов рублей.»

Это как раз те деньги, которые вкладывает федерация совестно с регионом в рамках нацпроектов, муниципалитеты должны активно взяться за дело, учитывая это, губернатор поручил главам территорий больше встречаться с жителями вне своих рабочих кабинетов, чтобы слышать о потребностях людей и реализовывать их на местном уровне.