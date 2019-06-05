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10 обвиняемых. В Перми вынесли приговор преступной группе, которая занималась вовлечением в проституцию
Ленинский районный суд г. Перми сегодня вынес приговор 10 фигурантам уголовного дела за вовлечение в проституцию. Среди обвиняемых - женщина-сутенер и 9 охранников отелей «Прикамье» и «Урал».
Наталья Гонштейн, судья: «Каждый из них понимал свою роль в группе, то есть понимал, что входи в его обязанности».
Некоторые обвиняемые признали свою вину частично. Например, один из охранников признался, что дважды пропустил девушку к постояльцу гостиницы «Прикамье». В итоге все подсудимые отделались штрафами - от 150 до 250 тысяч рублей.
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