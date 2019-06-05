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В Перми по программе «Жилье и городская среда» расселен первый аварийный дом

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Строение прошлого века на Екатерининской, 5 в Перми стало первым аварийным домом расселённым по национальной программе «Жилье и городская среда». Люди получают квадратные метры из предложенного фонда, или выбирают социальную выплату и приобретают квартиру самостоятельно.

Пермский край на расселение аварийного жилья получил от Фонда содействия развитию ЖКХ 1,7 млрд рублей. Выделенные средства в рамках национального проекта позволят в этом году расселить 55 тысяч кв.м. ветхих построек. В тоже время в Прикамье продолжает действовать краевая адресная программа, а это ещё плюс 30 тысяч кв.м.

Михаил Сюткин, министр строительства Пермского края: «Мы понимаем, что более 10 тысяч пермяков смогут улучшить свои жилищные условия, качественно улучшить, но и кроме всего прочего те параметры, которые заложены в региональном проекте, позволяет нам делать комплексное расселение, т.е. как в рамках в кварталов, это как наша дополнительная цель по улучшению качества городской среды на территории Пермского края».

Во время отчёт о деятельности регионального правительства за 2018 год губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что нацпроекты – это возможность решить годами накопленные проблемы и в сфере жилищной политики и ЖКХ. Так на расселение аварийного жилья Пермскому краю до 2024 года предусмотрено почти 19 млрд. Это третий показатель по объёму финансирования по всей стране. Этого должно хватить, чтобы ликвидировать весь аварийный жилой фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года – а это полумиллиона кв м.

Узнать, попали ваш дом в список, можно, обратившись в местную администрацию или на портале «Управляем вместе».

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Опубликовано: 05.06.2019 в 15:17 в рубрике - Вести Пермь

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