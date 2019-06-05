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В Перми открылся третий корпус детского сада «Эрудит»
В Перми открылся третий корпус детского сада «Эрудит» в микрорайоне Ива. Здание общей площадью более 5 тысяч квадратных метров рассчитано на 300 детей. В новом корпусе размещаются 12 групп, пищеблок, кабинет медицинского работника, физкультурный и музыкальный залы, а также помещения для дополнительного образования и спортивных секций. Почти на каждом этаже есть интерактивные холлы, настенные шахматы, зона конструирования, которые дети могут использовать каждую минуту, за исключением тихого часа.
Яна Регулярная, мама: "Этот корпус оборудован очень крутыми вещами, всё для развития детей - прекрасный скалодром и ещё интерактивная песочница и вообще очень много крутых вещей".
Всё потому, что в третьем корпусе "Эрудита" дети будут не только развивать свои интеллектуальные и творческие способности, но активно заниматься спортом.
Ольга Дюпина, заведующая детским садом «Эрудит»: "Мы активно будем развивать идею школы мяча, дворовые спортивные игры - баскетболл, футбол и волейбол".
Посмотреть на то, как можно объединить занятие творчеством, интеллектуальное развитие и спорт у дошкольников и поздравить с новосельем приехал глава Перми Дмитрий Самойлов. Он не удержался и сыграл с детьми партию в настольный футбол. Детсадовцы выиграли.
Дмитрий Самойлов глава г. Перми: "Мы вот сегодня прошли по вашему детскому саду и захотелось и в шахматы и в футбол и скалодром, но уже немножко выросли и поэтому всё это будет вашим".
Это уже третий детский сад, который открывается в этом году в Перми. Всего же в конце 2018-го и начале 2019-го построено 3 совершенно новых детских сада, 3 были капитально отремонтированы, а также 11 групп было создано в имеющихся дошкольных учреждениях. Это почти 1500 новых мест. Ну а в планах городских властей на ближайшие три года появление 5-и новых детских садов - это плюсом ещё 1190 мест.
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