«Ажиотаж на пустом месте». Видео с бочкой химикатов в реке Мулянка признано фейком

В природоохранной прокуратуре прокоментировали фото и видеоматериалы, который наделал много шума в социальных сетях. На кадрах мужчина в желтом костюме химзащиты достает из реки Мулянка зеленую бочку, якобы с химикатами.

Рустем Дарипов, заместитель Пермского межрайонного природоохранного прокурора: "Специалисты и соответствующая лаборатория выехали на место, отобрали пробы воды и воздуха для исследования на предмет возможного загрязнения окружающей среды. Уже ночью в этот же день нашли на ютуб-канале информацию о том, что человек в этом месте снимал ролик о том, что он производит поиск мест загрязнений на территории Пермского края и обнаружил вот такое место. На самом деле это был, как сейчас говорят, фейк. Человек делал постановочный сюжет - сам притащил бочку, одел защитный костюм, сбросил бочку в реку, а затем снимал сюжет о том, что нашел эту бочку в этом месте. Другие люди, наблюдая со стороны как снимается этот сюжет, сфотографировали человека в защитном костюме с бочкой, направили эту информацию тут же в СМИ, не сообщили в правоохранительные органы, не подошли к этому человеку, не спросили "что он делает?", не остановили его. В итоге получился ажиотаж на пустом месте".