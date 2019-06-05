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В Перми презентовали медаль третьего международного марафона

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Сегодня в Перми презентована медаль третьего Пермского международного марафона. В этом году главным «героем» медали стал северный олень.На дистанции – 3 км и 10 км – диаметр медали составит 70 мм, толщина – 3 мм, на полумарафон и марафон диаметр медали будет 90 мм, толщина – 4 мм. Выполнена она из латуни.

По словам автора медали, скульптора Рустама Исмагилова, образ животного был взят с настоящего оленя, рога же – фантазийный элемент. Также автор эскиза отметил, что следующим центральным животным медали станет горностай. Именно это животное следующее после оленя в древнекоми промысловом календаре. Напомним, на медалях марафона 2018 года был изображен медведь.

Добавим, что третий Пермский международный марафон пройдет 7-8 сентября. На сегодняшний день регистрацию прошли более 4100 человек из России, Польши, Швеции, Франции, Украины. 

Метки: в Перми, Спорт

Опубликовано: 05.06.2019 в 13:09 в рубрике - Вести Пермь

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