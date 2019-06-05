Вынесен приговор 17-летней девушке, которая пыталась сжечь родителей
В Горнозаводском районе суд вынес приговор 17-летней жительнице посёлка Койва. Она признана виновной в покушении на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом. Жертвами едва не стали родители девушки. Следствием и судом установлено, что в ночь на 28 января 2019 года на почве личных неприязненных отношений с целью убийства своих родителей, осужденная совершила поджог дома, в котором они в это время спали. Свой преступный умысел довести до конца не смогла по независящим от нее обстоятельствам, поскольку родители сумели спастись. Кроме этого, своими умышленными преступными действиями осужденная уничтожила дом с находившимися в нем имуществом стоимостью более 900 тысяч рублей.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
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