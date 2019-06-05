Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Жители Прикамья собрали 4 тысячи подарков для акции «Выздоравливай, малыш»

Детские прививки - «за» и «против»

смотреть видео

В Перми прошел пикет против принудительной вакцинации детей. Плакат в руках Виктора Субботина более чем конкретно поясняет его позицию. Многодетный отец считает что прививки его детям не к чему. И тут же приводит весомый пример.

Виктор Субботин:  «У меня были примеры близких-опухоль, было тяжело ходить ребенку именно после вакцинации.»

Эпидемиологи не спорят, что прививка не идеальна и риск конечно есть, но в сотни раз ниже, чем после болезни. Специалисты говорят, что именно благодаря профилактике в крае сейчас «инфекционное благополучие», нет всплеска дифтерия и краснухи, и развеивают ряд мифов.

Ирина Фельдблюм, заведующая кафедры эпидемиологии, профессор:  «Зачем прививаться если нет инфекции. Мы не может говорить что их нет. Ликвидирована только одна оспа. Если не будем прививаться инфекции появятся снова.»

В Роспотребнадзоре тоже перечислили свои «за». Среди них и активное долголетие и увеличение продолжительности жизни. По их мнению важно предупредить болезнь до ее начала. И это касается не только детей. Например привившись гриппа, можно предупредить инсульт, а от гепатита Б- рак печени.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: «Не зря корь называли детской чумой  - она уносила жизни. На сегодня, в Европе и Украине распространение кори связано с отказами и недостаточными охватами населения профилактическими прививками.»

В Прикамье даже разработали специальный календарь профилактических прививок для детей и взрослых на основе особенности региона. Специалисты говорят что здоровый образ жизни безусловно положительно влияет на иммунитет. Вырабатывают его и занятия спортом, вот только самостоятельно со специфическими заболеваниями ему не справиться. Впрочем вакцинация - дело добровольное, так говорит законодательство. Вот только отсутствие прививки может повлечь не только риск развития болезни и осложнений, но и ограничения. Например, не привитому ребенку могут запретить посещать школу или детский лагерь.

Метки: в Перми, Здоровье, Общество

Опубликовано: 05.06.2019 в 12:20 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Жители Прикамья собрали 4 тысячи подарков для акции «Выздоравливай, малыш»

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 04.06.19

Пермяков ждет целая серия перекрытий дорожного движения

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию

Пермяк похитил из кафе два барных стула

В Пермской художественной галерее закрыли зал деревянной скульптуры

Мотовилиху ждет транспортный коллапс - с 13 июня перекроют ул. Крупской

В ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мост

Надолго ли похолодало и какой будет погода в июне?

Медицина, образование, спорт. Глава региона совершил рабочую поездку в Лысьвенский городской округ


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Жители Прикамья собрали 4 тысячи подарков для акции «Выздоравливай, малыш»

Обратите внимание

в Перми

Детские прививки - «за» и «против»

Почему некоторые родители выступают против вакцинации и что на это отвечают специалисты?
05.06.2019 в 12:20

Метки: в Перми, Здоровье, Общество

Жители Прикамья собрали 4 тысячи подарков для акции «Выздоравливай, малыш»

Акция проходила в 28 филиалах МФЦ по всему Пермскому краю
05.06.2019 в 12:06

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Здоровье

В международный аэропорт «Пермь» привезли 5 телетрапов

Они будут монтироваться после завершения работ по реконструкции перрона
05.06.2019 в 11:51

Метки: в Пермском крае, в Перми

Пермяков ждет целая серия перекрытий дорожного движения

Рассказываем, где и когда нельзя будет проехать
04.06.2019 в 18:45

Метки: в Перми, Анонс

Прокуратура проведет «прямую линию» по защите прав предпринимателей

Прямая линия пройдет 6 июня с 10 до 13 часов
04.06.2019 в 16:55

Метки: в Пермском крае, в Перми, Анонс

В России

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию

В Пермь приехали почти 500 спортсменов из 37 регионов России
04.06.2019 в 16:01

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт

В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу

В соревнованиях приняли участие более 60 военнослужащих
31.05.2019 в 19:27

Метки: В России, в Перми, Спорт

Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершен

Нынешний год - юбилейный для международного проекта.
29.05.2019 в 11:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов

На сегодняшний день на территории Прикамья работает 3 тысячи 676 таксофонов универсальной услуги связи.
29.05.2019 в 09:00

Метки: в Перми, В России, Общество

Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»

Жюри премии отметило фильм, снятый по мотивам советской комедии «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен»
28.05.2019 в 18:14

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура

Лента новостей RSS каналы

Детские прививки - «за» и «против»Детские прививки - «за» и «против»

Жители Прикамья собрали 4 тысячи подарков для акции «Выздоравливай, малыш»Жители Прикамья собрали 4 тысячи подарков для акции «Выздоравливай, малыш»

В международный аэропорт «Пермь» привезли 5 телетраповВ международный аэропорт «Пермь» привезли 5 телетрапов

Осторожно, бабушка! Неудержимая Татьяна Пельтцер!Осторожно, бабушка! Неудержимая Татьяна Пельтцер!

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 04.06.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 04.06.19

Пермяков ждет целая серия перекрытий дорожного движенияПермяков ждет целая серия перекрытий дорожного движения

Прокуратура проведет «прямую линию» по защите прав предпринимателейПрокуратура проведет «прямую линию» по защите прав предпринимателей

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазаниюБыстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию

Пермяк похитил из кафе два барных стулаПермяк похитил из кафе два барных стула

В Пермской художественной галерее закрыли зал деревянной скульптурыВ Пермской художественной галерее закрыли зал деревянной скульптуры

Современные подходы массовых смс-рассылокСовременные подходы массовых смс-рассылок

Мотовилиху ждет транспортный коллапс - с 13 июня перекроют ул. КрупскойМотовилиху ждет транспортный коллапс - с 13 июня перекроют ул. Крупской

5 июня в Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»5 июня в Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»

В Прикамье будут судить насильника-педофилаВ Прикамье будут судить насильника-педофила

В ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мостВ ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мост

В ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мостВ ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мост

Надолго ли похолодало и какой будет погода в июне?Надолго ли похолодало и какой будет погода в июне?

Медицина, образование, спорт. Глава региона совершил рабочую поездку в Лысьвенский городской округМедицина, образование, спорт. Глава региона совершил рабочую поездку в Лысьвенский городской округ

Строгановская премия-2019: как это было?Строгановская премия-2019: как это было?

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 03.06.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 03.06.19

В Пермском крае отключено аналоговое вещаниеВ Пермском крае отключено аналоговое вещание

Хрюша, Степашка и Филя навестили пациентов детского онкоцентра в ПермиХрюша, Степашка и Филя навестили пациентов детского онкоцентра в Перми

У ГТРК «Пермь» появился новый сайтУ ГТРК «Пермь» появился новый сайт

Теперь только в «цифре». В Пермском крае отключили аналоговое вещаниеТеперь только в «цифре». В Пермском крае отключили аналоговое вещание

Заветный чемоданчик. В Прикамье начали выдавать подарки для новорожденныхЗаветный чемоданчик. В Прикамье начали выдавать подарки для новорожденных

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную