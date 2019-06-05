Детские прививки - «за» и «против»
В Перми прошел пикет против принудительной вакцинации детей. Плакат в руках Виктора Субботина более чем конкретно поясняет его позицию. Многодетный отец считает что прививки его детям не к чему. И тут же приводит весомый пример.
Виктор Субботин: «У меня были примеры близких-опухоль, было тяжело ходить ребенку именно после вакцинации.»
Эпидемиологи не спорят, что прививка не идеальна и риск конечно есть, но в сотни раз ниже, чем после болезни. Специалисты говорят, что именно благодаря профилактике в крае сейчас «инфекционное благополучие», нет всплеска дифтерия и краснухи, и развеивают ряд мифов.
Ирина Фельдблюм, заведующая кафедры эпидемиологии, профессор: «Зачем прививаться если нет инфекции. Мы не может говорить что их нет. Ликвидирована только одна оспа. Если не будем прививаться инфекции появятся снова.»
В Роспотребнадзоре тоже перечислили свои «за». Среди них и активное долголетие и увеличение продолжительности жизни. По их мнению важно предупредить болезнь до ее начала. И это касается не только детей. Например привившись гриппа, можно предупредить инсульт, а от гепатита Б- рак печени.
Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: «Не зря корь называли детской чумой - она уносила жизни. На сегодня, в Европе и Украине распространение кори связано с отказами и недостаточными охватами населения профилактическими прививками.»
В Прикамье даже разработали специальный календарь профилактических прививок для детей и взрослых на основе особенности региона. Специалисты говорят что здоровый образ жизни безусловно положительно влияет на иммунитет. Вырабатывают его и занятия спортом, вот только самостоятельно со специфическими заболеваниями ему не справиться. Впрочем вакцинация - дело добровольное, так говорит законодательство. Вот только отсутствие прививки может повлечь не только риск развития болезни и осложнений, но и ограничения. Например, не привитому ребенку могут запретить посещать школу или детский лагерь.
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