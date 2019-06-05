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← «Вести Пермь» - вечерний выпуск 04.06.19

Жители Прикамья собрали 4 тысячи подарков для акции «Выздоравливай, малыш»

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Детский уголок в Центральном МФЦ забит подарками для малышей, здесь находится все то, что необходимо тем ребятам, которые сейчас находятся в больницах. Подарки, собранные в рамках акции «Выздоравливай, малыш» не обычные- это средства гигиены, которые нужны маленьким пациентам в стационаре. Это подгузники, крема, влажные салфетки, пеленки, средства для купания, ватные палочки и диски, детское питание. Принесли все это неравнодушные люди.

В акции «Выздоравливай, малыш» приняли участие 28 филиалов МФЦ по всему Прикамью. Часть «посылок» сейчас находится именно там. Стартовала акция в середине апреля и буквально за полтора месяца удалось собрать около 4 тысяч единиц необходимого.

Ирина Соловьева, пресс-секретарь Пермского краевого МФЦ: «Результаты превзошли все ожидания. На призыв откликнулось огромное количество людей. Средства гигиены приносили и молодые мамочки и пенсионеры, даже дети. Активное участие приняли и сотрудники МФЦ.»

Ну а выполнять гигиенические процедуры в стационарах малышам будут так называемые «Больничные мамы» - волонтеры фонда «Дед морозим». Сейчас таких нянь более 100.

Арина Плюснина, координатор по пропаганде чудес благотворительного фонда «Дед морозим»: «Больничные мамы» -это профессиональные няни с медицинским и педагогическим образованием которые находятся с такими детьми столько, сколько это необходимо. Это надежный взрослый, который как самая настоящая мама помогает ребенку во всем.»

Организаторы акции по секрету рассказали, что всех собранных подарков хватит даже про запас. Поэтому часть отправится в штаб-квартиру «Дед Морозим» и будет выдаваться по необходимости.

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 05.06.2019 в 12:06 в рубрике - Вести Пермь

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