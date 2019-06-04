«Вести Пермь» - вечерний выпуск 04.06.19
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- Движение в центре фактически встанет. В Перми объявлено о новых ограничениях в связи с дорожным ремонтом.
- Как в Прикамье работают нацпроекты? Замечания были озвучены на совете глав муниципальных образований.
- “Легкие” Перми. В Черняевском лесу провели публичные замеры воздуха.
- Расселение ветхого жилья на примере пермских бараков. Куда переселяют людей?
- В Перми открылся новый детский сад - “Эрудит”. Но ставку там делают на спорт. Почему?
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