«Вести Пермь» - вечерний выпуск 04.06.19

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- Движение в центре фактически встанет. В Перми объявлено о новых ограничениях в связи с дорожным ремонтом.

- Как в Прикамье работают нацпроекты? Замечания были озвучены на совете глав муниципальных образований.

- “Легкие” Перми. В Черняевском лесу провели публичные замеры воздуха.

- Расселение ветхого жилья на примере пермских бараков. Куда переселяют людей?

- В Перми открылся новый детский сад - “Эрудит”. Но ставку там делают на спорт. Почему?