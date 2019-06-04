Соцпакет на «Свеза Уральский» как пример заботы о рабочих

Бесплатные курорты, компенсации за обеды в служебной столовой и транспорт до места работы. Так выглядит сегодня социальная поддержка на промышленных предприятиях Прикамья. Не на всех, конечно. Ярким примером социальной поддержки своих работников служит комбинат "Свеза Уральский".

На оздоровление сотрудников комбинат в прошлом году потратил порядка 30 млн рублей. Как рассказывают сами рабочие, санаторно-курортное лечение можно проходить в Пермском, Краснодарском краях и в любом другом регионе России.

Еще один плюс социальной политики компании - служебные автобусы. Свои рейсы есть для каждой смены. Так что о транспортных расходах можно забыть.

В местной столовой для работников предусмотрена компенсация стоимости обеда, и каждый месяц с проверкой приходит специальная комиссия. Специалист отдела закупок проверяет все вплоть до веса котлет и наличия ценников.

Для того, чтобы свести весь соцпакет предприятия в один документ, на комбинате пришлось выпустить отдельную брошюру. Есть здесь страница, посвященная выездным мероприятиям. Лучшие работники и целые коллективы в качестве поощрения за успехи на производстве могут рассчитывать на дополнительный бонус - выезд на командообразующее мероприятие.

При этом, вид отдыха коллектив выбирает сам. Сотрудники уже ездили на термальные источники в Ижевск, отдыхали в Казани, ездили в Пермь на командообразующее мероприятие, участвовали в гонках.