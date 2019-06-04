Пермяков ждет целая серия перекрытий дорожного движения
Сегодня в полночь и до 4 часов утра движение по Чусовскому мосту будет перекрыто полностью. Строителям предстоит разобрать старое покрытие, заменить арматуру, а затем собрать всё уже из новых материалов.
Кирилл Мостовой, начальник отдела строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог Министерства транспорта Пермского края: «Полностью движение будет перекрыто, это связано с тем, что смесь быстротвердеющая во время заливки не должна подвергается деформации.»
6 июня движение возобновят по обеим полосам. В этом режиме переправа будет работать до 16 июня. Изменения в графике перекрытий не должны повлиять на дату окончания ремонтных работ- мост обещают доделать 28 июня.
А вот движение по улице Крупской будет перекрыто на все лето. Участок от Уральской до Лебедева перестанет быть доступным для автомобилистов 13 июня. Объехать закрытый участок можно несколькими путями. В направлении Мотовилихи по улице Уральской, Братьев Вагановых и Лебедева. В центр так же по Лебедева, Розалии Землячки и Уральской.
Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: «Постоянно задают вопрос - а зачем все это делается одновременно? Суть в том, что просто не все понимают те объемы работ, которые надо выполнить за этот короткий промежуток. Почему именно за летний период - это то время когда можно выполнять работы и тот период когда снижается трафик.»
Уже сейчас на месяц – до 29 июня закрыт перекресток Сибирской и Революции. Средняя дамба, до этого спасающая автомобилистов, теперь практически лишилась своей функции «транспортной артерии города». С Сибирской на улицу Революции автомобилисты могут попасть через Швецова и 25 Октября.
Если верить официальной дате, указанной на баннере, то еще на целую неделю будет перекрыта одна полоса по улице Газеты Звезда от перекрестка с Петропавловской. Здесь работают тепловики - «готовят город к зиме»
Улица Луначарского - от Комсомолького проспекта до Газеты Звезда. Этот участок должны открыть до 13 июня. И задержек здесь быть не может. Так как следом на две недели - до 27 июня будет полностью перекрыт перекресток улиц Екатерининская и Куйбышева.
И еще одна связка дорожно-ремонтная связка. Реконструируемый участок Революции - как только по нему запустят движение полностью перекроют перекресток той же Революции с Комсомольским проспектом. Главная цель - успеть завершить все работы до 1 сентября.
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