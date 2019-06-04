Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию
В пермском спорткомплексе им. Сухарева сегодня стартовало Первенство России по скалолазанию среди юношей и девушек до 16 лет. За награды в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг» соревнуются почти 500 человек из 37 регионов.
Евгений Чернышёв, президент федерации альпинизма и скалолазания Пермского края: «Сохраняем, конечно, в России, статус лидера самого высокого скалодрома в стране - почти 20 метров, но практически, каждый месяц сейчас в России открывается какой-то новый скалодром. Конкуренция растёт».
Соревнования будут проходить до 8 июня, ежедневно, с 10 утра и до 7 вечера.
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