Пермяк похитил из кафе два барных стула

В Перми сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи в одном из кафе на Комсомольском проспекте. 29 мая около 03.00 час. двое мужчин зашли в помещение. Пока один из них делал заказ, злоумышленник, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял два стула возле выхода и покинул кафе. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ущерб, причиненный организации, составил около 8 тысяч рублей.

Всех, кто опознал данного гражданина, просят позвонить по тел.: 8 999 363-53-23, 8 902 806-71-55, 218-88-34.