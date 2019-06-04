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Пермяк похитил из кафе два барных стула
В Перми сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи в одном из кафе на Комсомольском проспекте. 29 мая около 03.00 час. двое мужчин зашли в помещение. Пока один из них делал заказ, злоумышленник, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял два стула возле выхода и покинул кафе. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ущерб, причиненный организации, составил около 8 тысяч рублей.
Всех, кто опознал данного гражданина, просят позвонить по тел.: 8 999 363-53-23, 8 902 806-71-55, 218-88-34.
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