Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Пермской художественной галерее закрыли зал деревянной скульптуры

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию →

Пермяк похитил из кафе два барных стула

смотреть видео

В Перми сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи в одном из кафе на Комсомольском проспекте. 29 мая около 03.00 час. двое мужчин зашли в помещение. Пока один из них делал заказ, злоумышленник, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял два стула возле выхода и покинул кафе. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ущерб, причиненный организации, составил около 8 тысяч рублей.

источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю

Всех, кто опознал данного гражданина, просят позвонить по тел.: 8 999 363-53-23, 8 902 806-71-55, 218-88-34.

 

Метки: в Перми, Преступления

Опубликовано: 04.06.2019 в 15:46 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Пермской художественной галерее закрыли зал деревянной скульптуры

Мотовилиху ждет транспортный коллапс - с 13 июня перекроют ул. Крупской

В ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мост

Надолго ли похолодало и какой будет погода в июне?

Медицина, образование, спорт. Глава региона совершил рабочую поездку в Лысьвенский городской округ

Строгановская премия-2019: как это было?

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 03.06.19

Хрюша, Степашка и Филя навестили пациентов детского онкоцентра в Перми

У ГТРК «Пермь» появился новый сайт

Теперь только в «цифре». В Пермском крае отключили аналоговое вещание


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермской художественной галерее закрыли зал деревянной скульптуры

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию →

Обратите внимание

в Перми

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию

В Пермь приехали почти 500 спортсменов из 37 регионов России
04.06.2019 в 16:01

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт

Пермяк похитил из кафе два барных стула

Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения
04.06.2019 в 15:46

Метки: в Перми, Преступления

В Пермской художественной галерее закрыли зал деревянной скульптуры

Уникальная экспозиция вернется на место после проведения ремонтных работ
04.06.2019 в 15:39

Метки: в Перми, Культура

Мотовилиху ждет транспортный коллапс - с 13 июня перекроют ул. Крупской

Дорожные работы будут идти до 31 августа
04.06.2019 в 14:43

Метки: в Перми, Анонс

5 июня в Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»

Мероприятие состоится в 17:00 в парке им. Горького
04.06.2019 в 14:31

Метки: в Перми, Общество, Анонс

В России

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию

В Пермь приехали почти 500 спортсменов из 37 регионов России
04.06.2019 в 16:01

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт

В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу

В соревнованиях приняли участие более 60 военнослужащих
31.05.2019 в 19:27

Метки: В России, в Перми, Спорт

Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершен

Нынешний год - юбилейный для международного проекта.
29.05.2019 в 11:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов

На сегодняшний день на территории Прикамья работает 3 тысячи 676 таксофонов универсальной услуги связи.
29.05.2019 в 09:00

Метки: в Перми, В России, Общество

Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»

Жюри премии отметило фильм, снятый по мотивам советской комедии «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен»
28.05.2019 в 18:14

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура

Лента новостей RSS каналы

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазаниюБыстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию

Пермяк похитил из кафе два барных стулаПермяк похитил из кафе два барных стула

В Пермской художественной галерее закрыли зал деревянной скульптурыВ Пермской художественной галерее закрыли зал деревянной скульптуры

Мотовилиху ждет транспортный коллапс - с 13 июня перекроют ул. КрупскойМотовилиху ждет транспортный коллапс - с 13 июня перекроют ул. Крупской

5 июня в Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»5 июня в Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»

В Прикамье будут судить насильника-педофилаВ Прикамье будут судить насильника-педофила

В ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мостВ ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мост

Надолго ли похолодало и какой будет погода в июне?Надолго ли похолодало и какой будет погода в июне?

Медицина, образование, спорт. Глава региона совершил рабочую поездку в Лысьвенский городской округМедицина, образование, спорт. Глава региона совершил рабочую поездку в Лысьвенский городской округ

Строгановская премия-2019: как это было?Строгановская премия-2019: как это было?

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 03.06.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 03.06.19

В Пермском крае отключено аналоговое вещаниеВ Пермском крае отключено аналоговое вещание

Хрюша, Степашка и Филя навестили пациентов детского онкоцентра в ПермиХрюша, Степашка и Филя навестили пациентов детского онкоцентра в Перми

У ГТРК «Пермь» появился новый сайтУ ГТРК «Пермь» появился новый сайт

Теперь только в «цифре». В Пермском крае отключили аналоговое вещаниеТеперь только в «цифре». В Пермском крае отключили аналоговое вещание

Заветный чемоданчик. В Прикамье начали выдавать подарки для новорожденныхЗаветный чемоданчик. В Прикамье начали выдавать подарки для новорожденных

День города: запуск нового фонтана и праздничный маршрутДень города: запуск нового фонтана и праздничный маршрут

Вести Пермь. События недели 02.06.2019Вести Пермь. События недели 02.06.2019

«Умный город» - это не фантастика, а реальная работа«Умный город» - это не фантастика, а реальная работа

МЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозы с градомМЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозы с градом

Как Пермский край готовился к переходу на «цифру»?Как Пермский край готовился к переходу на «цифру»?

В Перми прошел фестиваль дорожной безопасности «Drive Fest»В Перми прошел фестиваль дорожной безопасности «Drive Fest»

В Перми 9 башенных кранов признаны опаснымиВ Перми 9 башенных кранов признаны опасными

«Вести с Думой» - выпуск от 01.06.19«Вести с Думой» - выпуск от 01.06.19

В Пермском крае снижен платеж за вывоз коммунальных отходовВ Пермском крае снижен платеж за вывоз коммунальных отходов

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную