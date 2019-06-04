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В Пермской художественной галерее закрыли зал деревянной скульптуры
В Пермской художественной галерее сегодня временно закрыли экспозицию знаменитой деревянной скульптуры. Причина - ремонт фасада и замена оконных рам здания Спасо-Преображенского собора. Работы продлятся около 3 недель. Подробности рассказал наш корреспондент Сергей Овчинников.
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