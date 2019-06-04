Мотовилиху ждет транспортный коллапс - с 13 июня перекроют ул. Крупской
В Перми с 02:00 13 июня до 00:00 31 августа будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Крупской на участке от улицы Уральской до улицы Лебедева. Объезд закрытого участка дороги будет организован по улицам Лебедева, Уральской, Братьев Вагановых и Розалии Землячки. Ограничение движения транспорта связано с выполнением работ по капитальному ремонту улицы Уральской.
Также с момента начала ремонтных работ на улице Крупской прекращается движение троллейбусного маршрута №10 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы». По этому маршруту начнет работать автобус №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы»».
Работы будет выполнять ООО «ДСТ-Строй», по заказу МКУ «Пермблагоустройство». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.
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