«Бизнес-Пикник» в Перми собрал более 4 тысяч человек

Организатор фестиваля «Битлз Дэй» - Полина Дылдина. Она же идейный вдохновитель. Ещё в институте она буквально заболела «бит-жуками». Придумала фестиваль и воплотила заветную мечту в жизнь. Затем она открыла ателье по пошиву детской одежды, сейчас ушла во фриланс - маркетологом. Ее опыт и знания востребованы на рынке. На «Бизнес-пикник» она пришла узнать опыт своих коллег.

Полина Дылдина, маркетолог, участник фестиваля «Бизнес-пикник»: «Я пришла познакомится с коллегами, тоже с предпринимателями, которые занимаются развитием своего бизнеса, и так или иначе вкладывают в развитие своего города».

«Бизнес-Пикник» завершает второй сезон проекта «Бизнес-Среда 2.0». Организаторы - Пермское региональное отделение "ОПОРЫ РОССИИ", Правительство Прикамья и региональное УФНС. Проект уже более года успешно реализуется и обучает предпринимателей основам ведения бизнеса. Так в этом году «Бизнес-Пикник» объединил на своей площадке более 4 тысяч человек.

Дмитрий Шешуков, член Совета Пермского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»: «Людей нужно направлять, им нужно помогать, подсказывать, чем меньше будет административных барьеров, предпринимателю главное - не мешать, ему не надо ничего, он сам, если захочет, он горы свернет. Заразить в хорошем смысле слова людей предпринимательством, простых людей подтолкнуть к предпринимательству.»

Одним из спикеров площадки «Власть и бизнес. Прямой диалог» стал губернатор Пермского края Максим Решетников. Совместно с представителями МЧС, УФМС, Прокуратуры, президентом организации «ОПОРА РОССИИ» и других, глава региона ответил на вопросы представителей малого и среднего бизнеса. Один из вопросов касался регистрации самозанятых граждан.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Самозанятые трансформируются в тех, кто уже платит налоги в тех или иных формах. Здесь нужно внимательно просчитать плюсы и минусы.»

18 открытых площадок, где можно узнать про инвестиции в малый бизнес, молодежное предпринимательство, пиар для малого бизнеса, личный бренд и многое другое. Один из успешных бизнесменов - пермяк, Федор Балванович, руководитель киноостудии. Начинал когда-то в Перми, теперь офисы его компании в Москве, Дубае и Лос-Анджелесе.

Федор Балванович, руководитель киностудии, участник фестиваля «Бизнес-пикник»:

«Пермь - хорошая школа для конкуренции - здесь можно поучится многому, научится работать без денег на рынке , где полно других представителей».

Малый бизнес формирует среду, где мы с вами живем. Он делает ее комфортной. И судя по статистике, а в Пермском крае зарегистрированы более 108 тысяч предпринимателей, а с оборотом более 800 млрд рублей, все условия для этого есть.