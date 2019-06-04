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В ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мост

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Сегодня ночью вновь перекроют Чусовской мост. Движение для всех видов транспорта будет закрыто с 00:00 до 04:00. Напомним, на мосту продолжаются ремонтные работы по устранению дефектов. При этом, по обеим полосам движение возобновится вечером 6 июня и будет действовать до 16 июня.

Метки: в Пермском крае, в Перми, Анонс

Опубликовано: 04.06.2019 в 12:48 в рубрике - Вести Пермь

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