В ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мост

Сегодня ночью вновь перекроют Чусовской мост. Движение для всех видов транспорта будет закрыто с 00:00 до 04:00. Напомним, на мосту продолжаются ремонтные работы по устранению дефектов. При этом, по обеим полосам движение возобновится вечером 6 июня и будет действовать до 16 июня.