← Медицина, образование, спорт. Глава региона совершил рабочую поездку в Лысьвенский городской округ
Надолго ли похолодало и какой будет погода в июне?
Надолго ли похолодало и какой будет погода в июне? Подробный прогноз погоды от специалиста ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Медицина, образование, спорт. Глава региона совершил рабочую поездку в Лысьвенский городской округ
Строгановская премия-2019: как это было?
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 03.06.19
Хрюша, Степашка и Филя навестили пациентов детского онкоцентра в Перми
У ГТРК «Пермь» появился новый сайт
Теперь только в «цифре». В Пермском крае отключили аналоговое вещание
Заветный чемоданчик. В Прикамье начали выдавать подарки для новорожденных
День города: запуск нового фонтана и праздничный маршрут
Вести Пермь. События недели 02.06.2019
«Умный город» - это не фантастика, а реальная работа
Добавить комментарий: