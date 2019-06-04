Строгановская премия-2019: как это было?

Церемония вручения Строгановской премии прошла в Москве, в Доме Союзов. Это классическое здание, построенное еще в 18 веке. Здесь располагалось Благородное собрание. Эти стены помнят авторские выступления Рубинштейна, Чайковского, Листа, Шаляпина. Здесь собирались съезды депутатов. Но сегодня на афише статуэтке Аники Строганова, фигура знакомая, пожалуй, каждому пермяку. Строитель, врач, режиссер, ученый, учитель - все это достойнейшие профессии, а их обладатели - лауреаты Строгановской премии. Впервые в этом году появилась новая седьмая номинация, где победителя выбирают общественным голосованием. Лидер - педагог с 55 летним стажем Людмила Суханова.

Людмила Суханова, лауреат Строгановской премии, директор гимназии №2 г. Перми: "Эта награда Перми, она более драгоценная, она более значимая, это земляки признали".

Сама премия в этом году увеличилась вдвое, призовая сумма теперь составляет полмиллиона рублей.

Михаил Скоморохов, лауреат Строгановской премии, художественныйруководитель Пермского ТЮЗа: "Самое потрясающее то, что среди множества разных наград, которые были в моей жизни, эта премия самая большая и это здорово!".

Церемония вручения премий - это еще традиционный повод собраться всем пермякам, покинувших свою малую родину. И единение людей, здесь основано не только по географическому принципу.

Юрий Трутнев, заместитель председателя Правительства РФ: "В этом зале находится много людей, которые уже своей жизнью доказали, что они в состоянии решить любые задачи и все таки вместе мы сильнее".

Выбирать самых достойных непростая задача. В этом году в числе соискателей более 60 заявок. И список этот год от года только растет.

Андрей Кузяев, председатель правления РОО «Пермское землячество»: "Я очень верю в то, что у нас не будет никогда проблем с номинантами. Потому что нам нужно ставить перед собой максимальные задачи и достигать их. Будем в том же духе наращивать богатство и успех России успехами Пермского края".

В качестве специального гостя- Александр Маршал, в репертуаре которого есть особая песня, как нельзя лучше подходящая к вечеру - «Мы вернемся домой!».