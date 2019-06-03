«Вести Пермь» - вечерний выпуск 03.06.19
Вечерний выпуск «Вести Пермь» - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- «Цифра» пришла. Как в Прикамье отключали аналоговое телевидение и что изменится для телезрителей?
- Заветный чемоданчик. В отделах ЗАГС начали выдавать подарки для новорожденных.
- Семеро достойных. Репортаж с церемонии вручения Строгановской премии в Москве.
- «Проблем накопилось много, но будем помогать». Губернатор Максим Решетников проверил, как реализуются нацпроекты в Лысьве.
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