Хрюша, Степашка и Филя навестили пациентов детского онкоцентра в Перми

В воскресенье, 2 июня, в Большом зале Пермской филармонии состоялся концертпамятикомпозитора, нашего земляка, Евгения Крылатова. Творческий союз «Мэтры телевидения Останкино» представили музыкально-кукольное шоу для детей и взрослых «Крылатые качели детства». А чуть ранее, фрагменты программы увидели пациенты онкогематологического центра Краевой детской больницы. Для детей прозвучали песни Евгения Крылатова и Владимира Шаинского: «Пусть бегут неуклюже», «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «От улыбки», «Песня мамонтенка», «Облака». А главным сюрпризом для маленьких пациентов стало появление Хрюши, Степашки и Фили. В Пермь приехал первый состав кукол - именно они участвовали в съемках первой программы «Спокойной ночи малыши» в 1964 году.

По словам врачей, такие творческие программы поднимают не только настроение, но и укрепляют силу воли маленьких пациентов, а так же помогают бороться с недугом.

Дмитрий Антонов, главный врач ГБУЗ ПК «КДКБ»: «Мероприятия которое проходит сегодня направлено для психологической поддержки детей находящихся в стационаре, онкологическом центре, чтобы поддержать их, помочь, настроить на выздоровление.»

Свою программу в Перми мэтры телевидения Останкино символично посвятили памяти земляка, композитора Евгения Крылатова, с которым проработали более 20 лет. Именно с этим коллективом он вышел и в последний раз на сцену. Большая часть творчества композитора была посвящена именно детям.