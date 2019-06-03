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У ГТРК «Пермь» появился новый сайт
У ГТРК «Пермь» появился новый сайт. Отныне самые свежие новости и видео будут доступны по адресу vesti-perm.ru. Современный интернет-ресурс позволит расширить аудиторию телерадиокомпании.
Игорь Южанинов, директор ГТРК «Пермь»: «Это и новый дизайн, более современный, ну и, конечно же, более современные возможности. Там, в хорошем качестве, можно посмотреть те сюжеты, программы, которые выходят в нашем эфире. Думаю, что в ближайшем будущем мы дадим возможность смотреть на этом сайте уникальный архив, который пермское телевидение накопило за 60 лет. Это лучшие фильмы, мультфильмы и программы - все то хорошее, что было и есть на телевидении, на радио и в пермском кино».
Сейчас новый сайт проходит тестирование, но в ближайшее время vesti-perm.ru станет основным интернет-ресурсом ГТРК «Пермь». При этом, сайт t7-inform.ru будет также доступен пользователям, в качестве архива.
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