День города: запуск нового фонтана и праздничный маршрут
В День города в Перми запустят новый фонтан на эспланаде. Сейчас площадка активно готовится к открытию. Планируется, что фонтан запустят в 23:30, и это будет светомузыкальное шоу с использованием пиротехнических эффектов, а продолжением запуска фонтана станет литературно-музыкальная композиция «Пермь Великая» авторства Сергея Иванова. Что же касается фонтана он и дальше продолжит свою сезонную работу.
Андрей Хомяков, генеральный директор агентства социокультурных проектов г. Перми: «Скорее всего фонтан будет работать так же, как фонтан на площади у Театра-Театра, время будем планировать, чтоб пермяки могли базироваться не только на одной площади центральной, но так же занять ещё один из кварталов.»
Информацию о перекрытии улиц в День города в мэрии обещают опубликовать заранее, а из того, что точно ожидает пермяков - это традиционное карнавальное шествие, которое запланировано на вторую половину дня, и пройдёт по Комсомольскому проспекту и улице Ленина. Главная сцена будет располагаться у Театра-Театра, хэдлайнером концерта станет Владимир Пресняков. А начнётся всё, как и несколько последних лет ещё 11 июня.
Елена Неганова, начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации г. Перми: «11 июня мы начинаем традиционно в сквере имени Татищева, вечером, в двадцать три часа, и дальше длинный день, двенадцатое июня».
Большие культурно-массовые мероприятия 12 июня пройдут с 12:00 до 20:00. Маршрут Дня города Перми будет состоять из 12 интерактивных зон – начнется с улицы Крисанова, затем по улице Ленина до Комсомольского проспекта, далее по Комсомольскому проспекту до Соборной площади, потом по набережной Камы и завершится на Перми 1.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вести Пермь. События недели 02.06.2019
«Умный город» - это не фантастика, а реальная работа
Как Пермский край готовился к переходу на «цифру»?
В Перми прошел фестиваль дорожной безопасности «Drive Fest»
«Вести с Думой» - выпуск от 01.06.19
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 31.05.19
Игрушки от заключенных. ГУФСИН проводит необычную ярмарку к Дню защиты детей
В Перми стартовала акция «Хвостатый дачник»
«Абилимпикс» повышает шансы на трудоустройство
В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу
Добавить комментарий: