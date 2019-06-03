Заветный чемоданчик. В Прикамье начали выдавать подарки для новорожденных

Сегодня, в первый рабочий день месяца, официальный старт акции «Подарок для новорожденного». В отделах ЗАГС уже ажиотаж, поэтому родителей малышей просят записываться заранее. Напомним, в подарочном наборе – одеяло, пеленки, полотенце, комплект постельного белья и поздравительная открытка. Получить подарок можно в органах ЗАГС по месту жительства одновременно при получении свидетельства о рождении. Для родителей, чьи дети родились с 1 января 2019 года по 31 мая 2019 года, достаточно подойти с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и документом, содержащим сведения о месте жительства одного из родителей на территории Пермского края до достижения ребенком возраста 1 года. Подробнее о старте акции - в репортаже Светланы Бельской.