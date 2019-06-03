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← День города: запуск нового фонтана и праздничный маршрут

Заветный чемоданчик. В Прикамье начали выдавать подарки для новорожденных

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Сегодня, в первый рабочий день месяца, официальный старт акции «Подарок для новорожденного». В отделах ЗАГС уже ажиотаж, поэтому родителей малышей просят записываться заранее. Напомним, в подарочном наборе – одеяло, пеленки, полотенце, комплект постельного белья и поздравительная открытка. Получить подарок можно в органах ЗАГС по месту жительства одновременно при получении свидетельства о рождении. Для родителей, чьи дети родились с 1 января 2019 года по 31 мая 2019 года, достаточно подойти с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и документом, содержащим сведения о месте жительства одного из родителей на территории Пермского края до достижения ребенком возраста 1 года. Подробнее о старте акции - в репортаже Светланы Бельской.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 03.06.2019 в 18:31 в рубрике - Вести Пермь

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