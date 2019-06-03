Вести Пермь. События недели 02.06.2019
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Выпуск от 02 июня 2019 года.
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В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Выпуск от 02 июня 2019 года.
|03.06.2019 в 13:42
|03.06.2019 в 12:53
|03.06.2019 в 12:43
|03.06.2019 в 11:11
|03.06.2019 в 11:05
|31.05.2019 в 19:27
|29.05.2019 в 11:00
|29.05.2019 в 09:00
|28.05.2019 в 18:14
|28.05.2019 в 09:57
Вести Пермь. События недели 02.06.2019
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«Умный город» - это не фантастика, а реальная работа
Как Пермский край готовился к переходу на «цифру»?
В Перми прошел фестиваль дорожной безопасности «Drive Fest»
«Вести с Думой» - выпуск от 01.06.19
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 31.05.19
Игрушки от заключенных. ГУФСИН проводит необычную ярмарку к Дню защиты детей
В Перми стартовала акция «Хвостатый дачник»
«Абилимпикс» повышает шансы на трудоустройство
В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу
Мертвые души мусорной реформы. В Кудымкаре приходят счета за вывоз бытовых отходов у умерших людей
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