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«Умный город» - это не фантастика, а реальная работа

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В Березниках прошло выездное заседание комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края. В первую очередь депутаты ознакомились с реализацией проекта «Умный город». Народные избранники посетили насосную станцию Березниковского водоканала в микрорайоне «Любимов». Система здесь работает в полностью автоматическом режиме, контроль ведется по удаленному доступу. Или, например, одна из возможностей работы «умного дома» - когда датчик на полу срабатывает от малейших протечек воды или канализации.

Сергей Дьяков, глава города Березники: «Если его затапливает вода, то идет сигнал на компьютер, что здесь идет затопление. Самое главное для подвалов - это не вода, а канализация».

Одно аварийное срабатывание в микрорайоне «Любимов» уже было в этом году. Так что система действительно работает. Датчики стоят на насосах, на полу и даже в дверях, чтобы контролировать доступ к оборудованию.

Иван Фоменко, главный инженер УК «Любимов»: «Любые аварии, которые происходят, оборудование сразу же дает сигнал, сразу же идет на головной компьютер и конечно же у каждого у кого есть смартфон, сразу приходит аварии сигнал туда. Очень простые приложения скачиваются и мы все понимаем, что дом, что происходит с ресурсом - а это деньги. В принципе, в телефоне видим».

В Березниках пошли еще дальше и все муниципальные учреждения, а их больше сотни, свели в единое управление по эксплуатации. Диспетчер в реальном времени видит на экране расход всех ресурсов и в случае неполадок тут же высылает аварийную бригаду. Опыт теперь планируют распространить на весь город.

Сергей Дьяков, глава города Березники:«Мы хотим на базе ЕДДСа сделать центр управления городом...Мы хотим туда свести все системы контроля: перевозчики, перевозчики мусора, ресурсы, детские автобусы, безопасность, камеры в школах и детских садах - это надо сводить в одно место».

В федеральном проекте «Умный город» пока только два участника от Прикамья - Пермь и Березники. Но опыт уже показывает, что современные технологии - это не только удобно, но и выгодно, и они вполне могут себя окупать.

Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края: «Мы видим, что это технологии завтрашнего дня, но уже сегодня в Березниках на этом примере спокойно используются. Сейчас будем смотреть, как этот опыт быстрее и быстрее тиражировать на всех желающих, кто потенциально, готов идти этой дорогой».

Второй вопрос - это развития сотовой связи и интернета. Если всемирная сеть уже давно накрыла все крупные города, то в небольших населенных пунктах - этот вопрос решен пока не везде.

Игорь Никитин министр информационного развития и связи Пермского края: «Ключевой нашей деятельностью сейчас является подключение населенных пунктов категории 250 плюс. От 250 до 2000. Эту задачу мы в 2018 году до конца решили и в этом году мы уже идем в нормальном формате. Хотел бы отметить, какое количество объектов подключалось речь идет про сотни объектов, которые подключены к интернету».

Главной проблемой сотовых сетей депутаты называют периодическое отсутствие связи вдоль региональных и федеральных дорог. Краевые власти сейчас провели большую работу по выявлению всех «белых пятен» на основных магистралях региона. Но для изменения ситуации, необходимы поправки в федеральное законодательство.

Игорь Папков, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края: «Здесь мы разделим эту тему на 2 части: мы видим сейчас своевременный проведенный анализ, которого депутаты ждали очень давно. И важно сегодня вместе с депутатами Государственной Думы вносить соответствующие изменения в федеральное законодательство, которое позволило бы нам наводить порядок на наших дорогах».

"Умный город" и развитие коммуникаций сегодня это уже не просто фантастика, а реальная работа, которая ведется на всей территории края. И Прикамье здесь оказалась в числе первых по многим показателям.

Метки: в Пермском крае, Власть, Общество

Опубликовано: 03.06.2019 в 14:03 в рубрике - Вести Пермь

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Вести Пермь. События недели 02.06.2019 →

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