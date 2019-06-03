Как Пермский край готовился к переходу на «цифру»?

Сегодня в 11:44 в Пермском крае отключили аналоговое вещание федеральных каналов. Наш регион перешел на цифровое эфирное вещание. После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах размещено сообщение о необходимости перехода на приём цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание до истечения срока действия лицензии. О том, как Прикамье готовилось к переходу на "цифру" - в репортаже Марины Печеновой.