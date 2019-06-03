В Перми прошел фестиваль дорожной безопасности «Drive Fest»
В Перми, в День защиты детей, прошел фестиваль дорожной безопасности «DriveFest». В саду им. Миндовского посетителей ожидала масса развлечений: автодром для малышей, мастер-класс по беговелам, выставка спортивных автомобилей и ретро техники, автогонки на радиоуправляемых автомобилях, мастерская по изготовлению фликеров, концерт и многое другое. Но самое главное - взрослым и детям напомнили о правилах дорожного движения.
Степан Усатых, организатор фестиваля: «Правила дорожного движения - это достаточно скучно, и мы решили вот в такой позитивном праздничном виде подать детям ПДД».
На фестивале можно было попробовать себя в роли всех участников дорожного движения - пешеходом, водителем, велосипедистом , и даже инспектором ДПС. Сам фестиваль стал победителем конкурса «Педагогические стартапы». В нем принимали участие проекты школ со всей Перми.
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