Игрушки от заключенных. ГУФСИН проводит необычную ярмарку к Дню защиты детей

Необычная ярмарка к Дню защиты детей началась сегодня в Перми. Здесь открылась продажа одежды, мебели и игрушек, изготовленных руками заключённых. Товары из 4х исправительных учреждений Чусового, Соликамска и Кунгура продают на центральной аллее парка им. Горького. Почти всё сделано из дерева, без использования пластиковых элементов. На каждый товар есть сертификат соответствия. Как заявлено, главное управление ФСИН организовало такую акцию в рамках федерального проекта «10тилетие детства», поддерживающего самых маленьких россиян. Судя по реакции покупателей, инициатива их ничуть не смутила.

Елена Савельева: «Качалки всевозможные детские, красиво оформлены, там в виде мотоцикла даже есть. Дети внимание обращают и мы тоже. Какая разница, кто сделал. Красиво. Видимо, о детях подумали».

Как заявили в ведомстве, обычно на таких ярмарках товары из колоний продаются по ценам ниже рыночных почти в два раза. Помимо игрушек покупателям готовы предложить традиционные шахматы, столы и стулья, кухонные принадлежности. Ярмарка будет работать до воскресенья включительно с 10:00 до 19:00.