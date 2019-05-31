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В Перми стартовала акция «Хвостатый дачник»
Впереди первые летние выходные -это традиционные дни массового выезда на дачи горожан со своими животными. В этой связи в пермских электричках сегодня стартовала трехдневная акция «Хвостатый дачник». Напомню, проезд домашних животных в пригородных поездах всегда оплачивается дополнительно и составляет 25% от стоимости билета. Однако ближайшие три дня проезд домашних животных будет бесплатным. Кроме того при покупке билета пассажирам будет предложен специальный талон, который позволит им пройти бесплатное медицинское обследование у ветеринара.
Сегодня ветеринар работал в здании железнодорожного вокзала, а 1-го и 2-го июня для медицинских целей оборудуют поезд «Ласточку», который будет стоять на главных путях. У животных в первую очередь измеряют температуру, смотрят состояние кожных покровов, слизистой, осматривают полость рта, но самое главное - хозяева могут задать любые вопросы, касательно своих питомцев.
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