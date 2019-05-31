«Вести Пермь» - вечерний выпуск 31.05.19
Вечерний выпуск «Вести Пермь» - главные информационные итоги сегодняшнего дня. Основные темы:
- ДТП с двумя автобусами в Перми. В мэрии рассказали, при каких условиях могут расторгнуть контракт с перевозчиком.
- Не хватает 37 тысяч рублей. Русфонд собирает средства на операцию для маленькой девочки из Пермского района.
- Ввод в оборот. Что обещают прикамским фермерам, если они распашут поля?
- Шесть плюс. В Москве сегодня вручали “Строгановскую премию”
- В Перми появился общественный огород. Садят все, а кому достанется урожай?
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