«Абилимпикс» повышает шансы на трудоустройство

В Перми сегодня стартовал 4 региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Это отборочный этап масштабного международного события, к которому Россия присоединилась в 2014 году. В нынешнем сезоне для Прикамья соревнования приобрели настоящий фестивальный размах, с соответствующим праздничным настроением. Своих участников на конкурс представили 12 образовательных организаций. На торжественном открытии в пермском техникуме отраслевых технологий более 140 человек приветствовали друг друга аплодисментами или покачиванием в руках декоративного символа мира- голубя. После дали старт 2-дневному марафону по двадцати одной профессиональной компетенции. Победители в каждой отправятся на национальный финал, но, главное, повысят шансы на трудоустройство. Организаторы - министерство образования и науки Пермского края совместно с региональным координационным центром Союза «молодые профессионалы» (“WorldSkills Россия”).

Галина Клюева, руководитель РКЦ развития движения «Абилимпикс» в Пермском крае: «Экспертами являются мастера производственного обучения системы среднего профессионального образования и работодатели. Обращают внимание на способных, наиболее успешных и приглашают их к себе на работу. В этом, конечно, несомненный плюс.»

В программе чемпионата есть и широкая образовательная программа. На различные круглые столы и мастер -классы приглашены 118 экспертов. Они же курируют работу аудиторий с компетенциями. От традиционных - слесарное дело и бухучёт, до современных - веб дизайн, робототехника, сетевое и системное администрирование. Последняя дисциплина одна из самых сложных. 4 часа дается на выполнение задачи, у которой даже формулировка не из простых - настроить сетевую инфраструктуру для разветвлённой организации.

Дмитрий Шаровьев, главный эксперт компетенции «сетевое и системное администрирование»: «Участвуют студенты специальностей компьютерные сети, сетевое системное администрирование и компьютерные системы и комплексы. Да, они уже прошли относительно большую подготовку, но есть всегда к чему стремиться. Без наших участников не сможет существовать в принципе, ни одна организация. Потому, что сейчас всё завязано на сеть. А мы её делаем.»