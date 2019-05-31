← Мертвые души мусорной реформы. В Кудымкаре приходят счета за вывоз бытовых отходов у умерших людей
В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу
Во дворце спорта "Орлёнок" определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу. Соревнования, приуроченные к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходили 4 дня. Участие в них приняли более 60-ти военнослужащих. Это сотрудники силовых структур со всей России, показавшие лучшие результаты по итогам окружных первенств. Сегодня состоялись финальные поединки.
Олег Кишинёв, начальник отдела спорта высших достижений спортивного комитета Росгвардии: «Очень сильный состав участников, как оказалось, для первого турнира. Мы не ожидали - 16 мастеров спорта из 63 человек, остальные КМС. Будет сформирована сборная команда войск национальной гвардии, она будет участвовать в межведомственных соревнованиях по боксу».
Также победители получат право выступить на Чемпионате России. Это лучшие спортсмены в 7ми весовых категориях. Пермь для проведения соревнований выбрали неслучайно - регион давно известен достойной организацией боксёрских стартов.
Булат Ниязов, победитель соревнований (г. Саратов): «Очень приятно, гостеприимство на высшем уровне. Спасибо Пермскому краю за приют, за сборы, за всё».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Мертвые души мусорной реформы. В Кудымкаре приходят счета за вывоз бытовых отходов у умерших людей
Водитель потерял сознание. Подробности ДТП с двумя автобусами в Перми
Страшно красиво. Пермяки делятся в соцсетях фото и видео грозы
Компания «Росгосстрах» намерена укрепить свои позиции в Пермском крае
«Испугались публичности». В Большой Соснове глава Земского собрания выгнал журналиста с заседания
Спорт без барьеров
«Час района». Депутаты гордумы обсудили развитие центра Перми
МЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозы
В Перми проходит «Кубок Победы-2019»
В Перми стартовал фестиваль «Динамо» - детям Прикамья»
Добавить комментарий: