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В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу

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Во дворце спорта "Орлёнок" определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу. Соревнования, приуроченные к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходили 4 дня. Участие в них приняли более 60-ти военнослужащих. Это сотрудники силовых структур со всей России, показавшие лучшие результаты по итогам окружных первенств. Сегодня состоялись финальные поединки.

Олег Кишинёв, начальник отдела спорта высших достижений спортивного комитета Росгвардии: «Очень сильный состав участников, как оказалось, для первого турнира. Мы не ожидали - 16 мастеров спорта из 63 человек, остальные КМС. Будет сформирована сборная команда войск национальной гвардии, она будет участвовать в межведомственных соревнованиях по боксу».

Также победители получат право выступить на Чемпионате России. Это лучшие спортсмены в 7ми весовых категориях. Пермь для проведения соревнований выбрали неслучайно - регион давно известен достойной организацией боксёрских стартов.

Булат Ниязов, победитель соревнований (г. Саратов): «Очень приятно, гостеприимство на высшем уровне. Спасибо Пермскому краю за приют, за сборы, за всё».

Метки: В России, в Перми, Спорт

Опубликовано: 31.05.2019 в 19:27 в рубрике - Вести Пермь

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