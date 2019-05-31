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Мертвые души мусорной реформы. В Кудымкаре приходят счета за вывоз бытовых отходов у умерших людей
Жительнице села Верх-Юсьва Кудымкарского района Вере Боталовой почтальон регулярно приносит квитанции на оплату якобы вывезенного мусора из соседнего частного дома. Но дело в том, что этот дом давно пустует. Его хозяева умерли 4 года назад.
Вера Боталова, пенсионерка: «В этот раз пришло извещение с февраля по май. Там без имени, без отчества, просто - Липовая 17, напротив соседи были. Их 4 года уже нет. Почтальон к нам носит. Я взяла унесла в администрацию.»
В сельской администрации помочь Вере Боталовой, кончено же не в силах. Квитанции теперь выписывает единый оператор по вывозу и утилизации мусора. Мы связались с «Теплоэнерго» и там сказали, что как только к ним поступит обращение от женщины, они сразу же проведут расследование и все исправят. В этой связи очень актуальна новая услуга от МФЦ Пермского края - с 1 июня там начнут принимать заявления от населения, касающиеся начислений за вывоз бытовых отходов.
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