Водитель потерял сознание. Подробности ДТП с двумя автобусами в Перми

Стали известны подробности сегодняшнего ДТП с двумя автобусами в Перми. По предварительным данным ГИБДД, около 6 утра, во время движения по ул. Мильчакова со стороны конечной остановки в направлении ул. Овчинникова, водитель автобуса №37 потерял сознание, не справился с управлением и снес столб освещения, а затем врезался в фасад магазина.

После удара автобус отбросило на движущийся в попутном направлении автобус «Волгобас». В результате ДТП, по уточненным данным, госпитализированы 5 пострадавших, в том числе оба водителя.

Александр Ашонков, сотрудник Пермского краевого территориального центра медицины катастроф: «Бригадами скорой оказана экстренная медицинская помощь нескольким пострадавшим. В итоге, 5 человек госпитализированы - в городскую больницу им. Тверье и Пермскую краевую клиническую больницу. Состояние большинства - средней и легкой степени тяжести. Один человек пострадал тяжело. Находится в реанимационном отделении».

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта усилить контроль за предрейсовыми медицинскими осмотрами водителей автобусов и провести тщательное расследование.

Кроме того, следователи регионального СК России провели первоначальный осмотр места происшествия, опросили очевидцев. В ближайшее время следователями будет изъята необходимая документация, в том числе свидетельства о регистрации транспортных средств, страховые полисы, путевые листы, а также данные по последнему техническому осмотру. В рамках проверки следователи тщательно изучат все сопутствующие обстоятельства, установят объективную картину и виновника произошедшего, сообщили в региональном управлении СКР.