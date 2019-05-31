Водитель потерял сознание. Подробности ДТП с двумя автобусами в Перми
Стали известны подробности сегодняшнего ДТП с двумя автобусами в Перми. По предварительным данным ГИБДД, около 6 утра, во время движения по ул. Мильчакова со стороны конечной остановки в направлении ул. Овчинникова, водитель автобуса №37 потерял сознание, не справился с управлением и снес столб освещения, а затем врезался в фасад магазина.
После удара автобус отбросило на движущийся в попутном направлении автобус «Волгобас». В результате ДТП, по уточненным данным, госпитализированы 5 пострадавших, в том числе оба водителя.
Александр Ашонков, сотрудник Пермского краевого территориального центра медицины катастроф: «Бригадами скорой оказана экстренная медицинская помощь нескольким пострадавшим. В итоге, 5 человек госпитализированы - в городскую больницу им. Тверье и Пермскую краевую клиническую больницу. Состояние большинства - средней и легкой степени тяжести. Один человек пострадал тяжело. Находится в реанимационном отделении».
Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта усилить контроль за предрейсовыми медицинскими осмотрами водителей автобусов и провести тщательное расследование.
Кроме того, следователи регионального СК России провели первоначальный осмотр места происшествия, опросили очевидцев. В ближайшее время следователями будет изъята необходимая документация, в том числе свидетельства о регистрации транспортных средств, страховые полисы, путевые листы, а также данные по последнему техническому осмотру. В рамках проверки следователи тщательно изучат все сопутствующие обстоятельства, установят объективную картину и виновника произошедшего, сообщили в региональном управлении СКР.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Страшно красиво. Пермяки делятся в соцсетях фото и видео грозы
«Ивановский текстиль» знакомит пермяков с летним ассортиментом
Пермяков приглашают на ярмарку меда и конфитюра
Компания «Росгосстрах» намерена укрепить свои позиции в Пермском крае
«Испугались публичности». В Большой Соснове глава Земского собрания выгнал журналиста с заседания
Спорт без барьеров
«Час района». Депутаты гордумы обсудили развитие центра Перми
МЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозы
В Перми проходит «Кубок Победы-2019»
В Перми стартовал фестиваль «Динамо» - детям Прикамья»
Добавить комментарий: