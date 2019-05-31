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Страшно красиво. Пермяки делятся в соцсетях фото и видео грозы
В соцсетях пермяки делятся фото и видео ночной грозы, которая сопровождалась крупным градом. "Страшно красиво" - так пользователи соцсетей комментируют буйство природы.
Между тем, в МЧС продлили предупреждение об ухудшении погоды на 31 мая. По данным ведомства в Прикамье пройдут грозы. Местами будут сильные дожди. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. На севере и западе края количество осадков может превысить норму. Прохождение холодного фронта может сопровождаться сильным шквалистым ветром.
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