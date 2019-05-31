Компания «Росгосстрах» намерена укрепить свои позиции в Пермском крае
Компания «Росгосстрах» запустила новый формат выстраивания отношений с партнерами. В Перми одним из первых таких мероприятий стал деловой завтрак. За чашкой кофе партнеры страховой компании и бизнесмены не только обсудили перспективы сотрудничества, но и поучаствовали в бизнес-тренинге от ведущей московской компании «Business-relation».
Алексей Степанов, партнер компании «Росгосстрах»: "Я считаю, что это была очень полезная встреча, и тренер, которого пригласили, я знаком с компанией, очень крутой тренер. Очень много полезного и нужного вынес для себя сегодня".
Минувший, 2018-й год был переломным для «Росгосстраха». По его итогам страховая компания впервые за последние три года получила ощутимую прибыль. И теперь готова инвестировать в рост своего бизнеса. Исторически сложившаяся агентская сеть, охватывающая сегодня самые отдаленные уголки Прикамья - остается ключевым преимуществом компании. В работе с партнерами Пермский край является одним из системообразующих для «Росгосстраха», и потому в компании желают укреплять свои позиции в регионе.
Роман Маришкин, вице-президент, директор Департамента по работе с регионами ПАО СК «Росгосстрах»: "Мы хотим быть лидерами в сегменте нон-лайф страхования, хотим быть третьими в корпоративных видах страхования и хотим быть вторыми в страховании жизни. Все возможности у нас для этого есть. Пермский край - благодатный. Команда в регионе у нас сильная".
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