«Испугались публичности». В Большой Соснове глава Земского собрания выгнал журналиста с заседания

Спустя ровно неделю после нападения главы Ширинского района Хакасии на журналиста ВГТРК во время записи интервью, в Прикамье народный избранник, глава Земского собрания решил пренебречь законом о СМИ и практически выгнал с заседания главреда местной газеты. В Хакасии инцидент обернулся уголовным делом. Теоретически такое же продолжение может быть и у прикамской истории.

После трансляции видео в социальной сети, Земское собрание Большесосновского муниципального района впору объявлять самым закрытым представительным органом. Удалили из зала главного редактора районной газеты «Светлый путь», а вместе с ним и нескольких общественников и даже сотрудников администрации.

Дмитрий Зеленкин, главный редактор газеты «Светлый путь»: "Так получилось, что, видимо, в Большесосновском районе у прессы нет некоторых прав, несмотря на все законные основания и нормативные акты".

На следующий день после инцидента спикера так и не удалось застать на рабочем Впрочем, свою позицию Дмитрий Логинов успел объяснить еще во время трансляции.

Дмитрий Логинов: "Статья 6 регламента гласит, что пресса по заявлению за 2 дня, если вы не согласны можете почитать".

Проблема в том, что регламент в этом случае напрямую противоречит федеральном закону о СМИ. А здесь в повестке дня еще значился отчет главы района о работе за 2018 год.



Екатерина Архипова, начальник отдела по правовым вопросам аппарата администрации Большесосновского муниципального района: "Их же положением об ежегодном отчете, конкретно указано, что отчет главы заслушивается в присутствии общественности и средств массовой информации".

Решения о закрытом режиме заседания Земское собрание также не принимало. В этом случае, часть депутатов вообще как будто и не спросили.



Григорий Бурдин, депутат Земского собрания Большесосновского муниципального района: "Изначально согласовано с депутатами не было. Испугались публичности, видеосъемки, может быть, только так, ничего такого серьезного не было".

Ситуацию на контроль уже взяли в Пермском союзе журналистов. После последнего нападения на корреспондента в Хакасии подобным делам уделяют особое внимание.

Игорь Лобанов, председатель Союза журналистов Пермского края: "На мой взгляд, ситуация однозначная, происходит очевидное нарушение прав журналиста, более того, мы намерены обратится в прокуратуру, чтобы она дала свою правовую оценку нет ли здесь нарушения УК РФ".

Пока нет правовой оценки деятельности спикера Земского собрания Большесосновского района. Но максимум, что грозит по 144 статье Уголовного кодекса - это воспрепятствование деятельности журналиста - до 2 лет лишения свободы. А пока свежий номер газеты «Светный путь» верстается по расписанию. Статья о последнем «закрытом» заседании Земского собрания, выйдет, несмотря ни на что.