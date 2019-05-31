Спорт без барьеров

В Перми прошло заседание совета по физической культуре и спорту при губернаторе. Одна из тем – о доступности спортивных площадок и сооружений для инвалидов. Как минимум 18 тысяч жителей Прикамья с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в тренировках ежедневно.

Как настоящий чемпион, армрестлер Илья Быков немногословен. Последний титул - чемпион Пермского края среди спортсменов с поражением опорно- двигательного аппарата.

Ольга Быкова, мама Ильи Быкова:"Всё началось с фестиваля детей-инвалидов. Мы там увидели, что такое армрестлинг, потом долго собирались".

За два года - десятки наград: Илья - многократный призёр чемпионатов и первенств Пермского края и Свердловской области. Сейчас - небольшая передышка и мамина забота.Конечно, у Ильи дома есть гантели, три раза в неделю он ездит на тренировки, но, главное - нужны соревнования и достойные соперники. И здесь необходима поддержка. Есть краевое финансирование поездок, но с каждой медалью всё больше потребностей.

В том числе и об этом говорили на заседании Совета по физической культуре и спорту при губернаторе региона. Сейчас спортивный образ жизни в крае ведут более 18 тысяч человек с инвалидностью из 209 тысяч.

Александр Ивонин, президент РОО ОО «Всероссийская федерация спорта лиц с ПОДА» в Пермском крае: "В программе должны быть прописаны все механизмы и, конечно, должна быть создана рабочая группа, которая бы объединила все министерства и ведомства, которые имеют отношение к инвалидам".

Губернатор призвал к конкретике: потребность времени - сделать так, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не были привязаны к календарю с официальными событиями.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы их должны позвать в ближайшую школу, где доступная среда сделана, какую-то площадку, где их ждут конкретные люди. Подход к снаряду сделан, но высота не взята. Давайте на следующий совет несите программу - план мероприятий, с финансовыми расчётами".

Хоккей - ещё один вопрос трёхчасового совещания. Пермь приняла федеральный турнир «Золотая шайба», в августе готовится к Турниру четырёх наций. У Ильи, тем временем, свои планы - совсем скоро он готовится представить Пермь на соревнованиях в Соликамске.