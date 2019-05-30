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В Перми стартовал фестиваль «Динамо» - детям Прикамья»
В Перми на Аллее Славы состоялось открытие XVIII ежегодного краевого фестиваля «Динамо» - детям Прикамья», посвященного международному Дню защиты детей. Собравшиеся в память о подвигах погибших бойцов правопорядка возложили к мемориалу цветы, а дети запустили в небо яркие воздушные шары, символизирующие мир, добро и радость. После торжественной части организаторы и ребята посетили один из городских парков активного отдыха, где для них был организован квест «Школа суперагентов». В ходе игры дети, как настоящие шпионы, с удовольствием расшифровывали тайные послания, постигали секреты перевоплощения и маскировки. Завершился первый фестивальный день мастер - классом по рисованию на холсте. По его итогам будет организована выставка, а лучшие художники получат призы.
В ходе фестиваля, который продлится до 31 мая, ребята примут участие в кулинарном мастер-классе, научном шоу, спортивном мероприятии, а также, в рамках познавательных экскурсий, подробно познакомятся с историей и достопримечательностями города.
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