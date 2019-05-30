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Снова в одиночестве. Девочка, отказавшаяся ставить пробу Манту, сдала сегодня ОГЭ по обществознанию

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В Перми выпускница гимназии сегодня сдавала экзамен по обществознанию одна и в пустом классе. Ее снова изолировали от других детей. Мирослава – та самая девочка, которую с октября прошлого года перевели на домашнее обучение, потому что ее мама отказалась ставить дочери пробу Манту. Вместе с Мирой уже восемь месяцев в школу не ходит ее младшая сестра Соня – она третьеклассница.

Светлана Пентина, мама Мирославы: «По странному стечению обстоятельств Мирослава сдает экзамен сегодня в той школе где и все ее одноклассники. … Была у нее такая мечта со всеми сдать экзамен».

Напомним, экзамен по русскому языку Мирославе пришлось сдавать так же - в одиночестве. В аудиторию школьницу провели через отдельный вход. В министерстве образования тогда объяснили, что причиной особого подхода стало отсутствие справки от фтизиатра. Ранее девочке вместо пробы Манту сделали альтернативный анализ крови, но итоговое заключение врача получено не было. Родители отказались идти в поликлинику и заявили, что школе должно хватить результата анализа.

 

Метки: в Перми, Образование, Общество

Опубликовано: 30.05.2019 в 16:04 в рубрике - Вести Пермь

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