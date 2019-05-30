← В Пермь сегодня прибыли первые «Подарки для новорожденных»
Жара отменяется. Синоптики скорректировали прогноз на конец мая - начало июня →
Плохо спрятал. Пермяку грозит срок за украденное в магазине спиртное
В одном из супермаркетов на улице Мира 23-летний пермяк похитил две бутылки спиртного, но был замечен охранником, задержан и передан полиции. Теперь он будет привлечен уголовной ответственности. Мужчине грозит до одного года лишения свободы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермь сегодня прибыли первые «Подарки для новорожденных»
В МЧС назвали предварительную причину пожара на теплоходе возле Коммунального моста
Культурная кругосветка. В Перми прошел фестиваль иностранных студентов «We Are»
Гриб саркасома — природная косметика
Все под присмотром. Для чего пермяки устанавливают камеры видеонаблюдения?
Жаркая пора. Чего боятся пермские выпускники на ЕГЭ и как справляются со стрессом?
Главное внимание — деталям. Глава Перми проинспектировал Мотовилиху
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 29.05.19
Студенты из разных стран посадили дерево мира
«Локобол»: кто пройдет в суперфинал?
Добавить комментарий: