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В Пермь сегодня прибыли первые «Подарки для новорожденных»
1 июня в Пермском крае стартует акция «Подарок для новорожденного». В этот день подарки выдадут 370 семьям в 27 территориях Прикамья. Официальный старт выдачи подарков новорожденным начнется в первый рабочий день месяца – 3 июня. Всего в Пермском крае подарки смогут получить 27 тысяч семей. Сделать это можно будет в органах ЗАГС по месту жительства одновременно при получении свидетельства о рождении. Для родителей, чьи дети родились с 1 января 2019 года, достаточно подойти с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и документом, содержащим сведения о месте жительства одного из родителей на территории Пермского края.
А сегодня в Перми поступила первая партия подарков для новорожденных. Что входит в набор - расскажет и покажет Марина Печенова.
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