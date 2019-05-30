В МЧС назвали предварительную причину пожара на теплоходе возле Коммунального моста
В МЧС сегодня прокомментировали пожар на теплоходе возле Коммунального моста, который случился накануне вечером. Очевидцы выложили в интернет видео, на котором виден столб дыма над речным судном.
Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: «Это не эксплуатируемое двухпалубное судно. На тушение выехали 4 автомобиля пожарной техники, 15 человек личного состава, а также 2 звена газодымозащитной службы. Это судно не единожды уже фигурировало в сводках по пожарам. Туда имелся свободный доступ. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован спустя 25 минут после прибытия пожарных подразделений. На второй палубе сгорел бытовой мусор, а также повреждено лакокрасочное покрытие, закопчены стены».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Культурная кругосветка. В Перми прошел фестиваль иностранных студентов «We Are»
Гриб саркасома — природная косметика
Все под присмотром. Для чего пермяки устанавливают камеры видеонаблюдения?
Жаркая пора. Чего боятся пермские выпускники на ЕГЭ и как справляются со стрессом?
Главное внимание — деталям. Глава Перми проинспектировал Мотовилиху
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 29.05.19
Студенты из разных стран посадили дерево мира
«Локобол»: кто пройдет в суперфинал?
В Перми проходит турнир войск Национальной гвардии России по боксу
Посол Франции вручила пермской школе №22 знак качества «LabelFrancÉducation»
Добавить комментарий: