Культурная кругосветка. В Перми прошел фестиваль иностранных студентов «We Are»

В Пермском классическом университете прошел фестиваль иностранных студентов «We Are». На нем пермяки познакомились с культурой студентов из Китая, Таиланда, Индонезии, Африки, Ирака, Сирии, Марокко.

Хуссейн Хусейн, студент ПГНИУ: «Добрые люди у нас в универе. Всё хорошо, и изучаю на русском языке. Я учусь как в Ираке».

Уже три года Хуссейн учится и живёт в Перми, сегодня его дружба с пермскими студентами в буквальном смысле «пустила корни». В рамках международной акции «Зелёное наследие Хиросимы» ребята высадили дерево гинкго и берёзу - в знак мира. После атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году на большей части города образовалась радиоактивная пустыня. Никто и не надеялся, что здесь когда-либо возродится в жизнь. Но уже через несколько месяцев растения начали оживать и первым дал зелёные листочки именно гинкго двулопастный.

В Перми дерево гинкго даст начало первому в Прикамье «Саду мира». Такие вот уже 7 лет появляются в разных странах как память о жертвах всех войн. Директор пермского ботанического сада получил семена гинкго из рук координаторов акции: учёные получили их от деревьев, которые выжили после бомбардировок в Японии. В дополнение - ещё 4 вида растений той же земли.

Сергей Шумихин, директор Ботанического сада ПГНИУ: «Это семена, которые требовали очень срочного посева. Это такие растения, как жожоба, зизифус,хурма кавказская, которая тоже там сохранилось».

В дальнейшем, когда появятся саженцы пермского гинкго, их планируют высадить в знаковых местах Перми и края.